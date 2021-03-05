اعتقال متهم بمحاولة تهريب مخدرات

أودع ثلاثيني سجن بوركايز بعد متابعته من قبل النيابة العامة بابتدائية فاس بتهم مسك المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير، بعدما أوقف الجمعة الماضي، بالمحطة الطرقية باب محروق بعد نزوله من حافلة للنقل الطرقي من طرف مصالح الأمن بالمنطقة الثالثة ببن دباب عين قادوس.

وانتبه شرطي بالمحطة لحالة الارتباك التي كان عليها المتهم بعد نزوله من الحافلة، التي أقلته من منطقة كتامة ناحية الحسيمة، للاستراحة قبل تفتيش أغراضه وأمتعته والعثور على 3 كيلوغرامات من مادة الشيرا مخبأة بإحكام في حقيبته الظهرية ليقتاد إلى مقر المنطقة الأمنية للتحقيق معه.

واتضح من خلال الأبحاث أن المتهم تكلف بنقل الكمية من كتامة مقابل مبلغ مالي، وكان في طريقه إلى الصويرة لتسليمها إلى مروج لها شخصت هويته كما تلك للشخص الذي مكنه منها، اللذين حررت في حقهما مذكرتي بحث وطنية، في انتظار إلقاء القبض عليهما وإحالتهما على العدالة.

حميد الأبيض (فاس)