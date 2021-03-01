الملك يهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ميلوراد دوديك، رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس ميلوراد دوديك ولكافة أعضاء المجلس الرئاسي والشعب البوسني عن أطيب التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات بالمزيد من التقدم والرخاء لبلدهم الصديق.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأنوه بما يربط بين بلدينا من علاقات متينة قوامها التقدير المتبادل والتعاون المثمر، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم ، من أجل إثراء هذه العلاقات وتوسيع مجالاتها بما يستجيب لتطلعات شعبينا الصديقين”.