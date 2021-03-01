بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولاتها على وقع الانخفاض

سجلت بورصة الدار البيضاء في بداية تداولاتها، اليوم (الاثنين)، انخفاضا على مستوى أداء مؤشريها الرئيسيين مازي وماديكس الذين خسرا 0,21 في المائة لكل منها.

فخلال حصة الافتتاح، تراجع مازي، وهو مؤشر يتكون من المعاملات المالية من نوع الأسهم، إلى 11.334,87 نقطة، في حين استقر ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، في 9.228,84 نقطة.

وبدوره، هبط مؤشر “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,26 في المائة، مسجلا 923,87 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، خسر مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” 0,22 في المائة، ليستقر في 10.405,63 نقطة، بينما سجل “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” انخفاضا بـ 0,18 في المائة، محققا 9.704,18 نقطة.