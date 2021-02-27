بورصة الدار البيضاء على وقع الانخفاض ما بين 22 و 26 فبراير الجاري

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و26 فبراير الجاري، في اللون الأحمر، حيث سجل مؤشراها الرئيسيان، مازي وماديكس، انخفاضا على التوالي 0,95 في المائة و0,99 في المائة.

ففي نهاية هذا الأسبوع، انخفض مؤشر مازي، وهو مؤشر يتكون من المعاملات المالية من نوع الأسهم، ليستقر في11.358,17 نقطة، بينما واصل مؤشر ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، الانخفاض ليستقر في 9.248,38 نقطة.

ومن جهته، سجل مؤشر “موروكو ستوك أنديس”، (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,93 في المائة، ليستقر في 926,27 نقطة.

أما بالنسبة للمؤشرات الدولية، فقد سجل “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” تراجعا بـ 0,71 في المائة، ليستقر في10.428,24 نقطة، بينما سجل “إف تي إس إس إي موروكو آل- ليكيد” تراجعا بنسبة 1,06 في المائة، مسجلا 9.721,93 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، فقد خسر بنسبة 1,12 في المائة ليستقر في 862,02 نقطة.