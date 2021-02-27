سوس ماسة…اجتماع لجنة القيادة لبرنامج “إنماء سياحة”

عقدت لجنة القيادة لبرنامج “إنماء سياحة”، أمس الجمعة بأكادير، اجتماعا لتدارس مدى تفعيل ووقع البرنامج على المقاولات السياحية بالجهة، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19.

وأوضح بلاغ لرئاسة مجلس جهة سوس ماسة أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، وحضرته، على الخصوص، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، خصص لتقديم النتائج الأولية للدراسة الخاصة بإعداد تصور واضح عن المراحل المستقبلية للبرنامج.

وأضاف المصدر أن برنامج “إنماء سياحة”، الذي رصد لها غلاف مالي يصل الى 250مليون درهم، هو آلية تروم تحسين تنافسية العرض السياحي بجهة سوس ماسة في مرحلة أولى، ثم على المستوى الوطني في مرحلة لاحقة، وذلك من خلال تعزيز ثقافة التميز وجودة العرض السياحي للمقاولات المستفيدة من الآلية.

وذكر أن المقاولات المدمجة في آلية “إنماء سياحة” ستستفيد من مواكبة عامة وموحدة تتعلق بالخدمات السياحية ومواكبة خاصة تتعلق بالإشكاليات التي تهم كل مقاولة على حدة، كالتسويق والتواصل والرقمنة والاستقبال وتجربة الزبون و تدبير الموارد البشرية وحفظ الصحة والسلامة والجودة وحماية المستهلك والبيئة والتمويل والشراكات وغيرها.