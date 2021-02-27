كورونا…تسجيل 416 حالة جديدة و420 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت ، عن تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و420 حالة شفاء، وسبع حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد من اسفادوا من التلقيح 3 ملايين و435 ألف و997 شخصا (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 161 ألفا و906، مشيرة إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 483 ألف و410 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 468 ألف و807 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8615 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (251)، وطنجة-تطوان- الحسيمة (46)، والرباط-سلا-القنيطرة (28)، والشرق (23)، ومراكش-آسفي (20)، ودرعة-تافيلات (11)، وسوس- ماسة (10)، والعيون-الساقية الحمراء (10)، وبني ملال-خنيفرة (8)، وفاس-مكناس (7)، والداخلة-وادي الذهب (2).

أما على مستوى الوفيات، فتم تسجيل حالتين بجهة الشرق، وحالة واحدة في كل من جهة الدار البيضاء-سطات، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وجهة مراكش-آسفي، وجهة بني ملال-خنيفرة وجهة فاس-مكناس.