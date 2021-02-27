قصائد عراقية ويمنية في دار الشعر بمراكش

احتضن مقر دار الشعر بمراكش، في الآونة الأخيرة، لقاء شعريا يحمل عنوان “شعراء بيننا”، والتي تنظمها الدار، في فبراير من كل سنة، وتنفتح من خلالها على أصوات شعرية، من جغرافيات شعرية عربية وكونية.

وقالت “دار الشعر” “إن الشاعر العراقي عبد الباقي فرج، والشاعر اليمني عماد البريهي والفنان المغربي محسن الحمين، استطاعوا أن ينسجوا لحظة شعرية وفنية، حيث حضر وجع الوطن والمنفى، وخطت القصائد شجنا إنسانيا فياضا يستشرف كوة الأمل في الأفق”.

وفي لحظة شعرية عربية، نسج الشاعر العراقي عبد الباقي فرج بعضا من الوجع العراقي، وخط الشاعر اليمني عماد البريهي شجنا خاصا كما “يليق بفيلسوف خذلته الحقيقة”، في حين ظل الفنان محسن الحيمن يكتب، عبر آلة الكمان، مقاما مغربيا أكمل تفاصيله جمهور دار الشعر بمراكش، الذي جاء محملا ب”نوافذ الأمل” ليؤثث تفاصيل لحظة شعرية بامتياز.

خالد العطاوي