انقطاع الطمث يؤثر على الأسرة

التقلبات المزاجية للمرأة بسبب الاضطرابات الهرمونية تغير روتينها اليومي

تمر كل امرأة، قبل الوصول إلى مراحل انقطاع الطمث بشكل نهائي، من مراحل كثيرة، تؤثر على حالتها الجسدية والنفسية أيضا، وهو ما يمكن أن ينعكس بشكل سلبي، أيضا، على الأسرة، ويغير روتينها اليومي.

وغالبا ما تعاني المرأة، قبل الوصول إلى مرحلة توقف الدورة الشهرية، التغيرات الهرمونية خلال فترة انقطاع الطمث، ما يمكن ان يسبب لها مشاكل كثيرة، منها تقلب المزاج والعصبية وسرعة الانفعال أمام أبسط المواقف، والتوتر، ويزداد الأمر حدة في الوقت الذي لا تستوعب فيه الأسرة الوضعية التي تمر منها المرأة.

وفي هذا الإطار، تقول منية بدا، طبيبة عامة، إن انقطاع الحيض، هي الفترة التي تتوقف فيها الدورة الشهرية عند المرأة، والتي غالبا ما تمر منها بين 45 سنة و51، مضيفة أنه خلال هذه الفترة تتوقف وظائف المبيضين، الأمر الذي يمنع المرأة من الإنجاب وحدوث الحمل. وأوضحت بدا، أنه غالبا ما يسبق مرحلة “انقطاع الطمث” بشكل عام، ظهور بعض الأعراض بشكل تدريجي، وهو ما يمكن أن يؤثر على الجو العام للأسرة، ويكون السبب في ظهور بعض المشاكل العائلية، بسبب انفعال المرأة في تلك المرحلة، قبل أن تضيف أن المرأة التي تعاني هذا المشكل، تجد نفسها أمام تأثيرات سلبية كثيرة، منها نفسية وجسدية أيضا. ومن بين النصائح التي يقدمها الاختصاصيون من أجل تخفيف التقلبات المزاجية، ممارسة بعض التمارين الرياضية، منها اليوغا، علما أنه في بعض الحالات ينصح باستشارة الطبيب، الذي يصف للمرأة أدوية تساعد على التحكم في تلك التقلبات. كما ينصح الخبراء خلال هذه المرحلة بالاستعانة بمشروبات الأعشاب الطبيعية لتسهيل النوم، بالإضافة إلى النوم لأكبر عدد ممكن من الساعات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن النوم الهادئ، من اختيار الإضاءة المناسبة والتأكد من استعمال الفراش المريح، سيما أنه غالبا ما تعاني الكثير من النساء خلال تلك الفترة، عدم القدرة على النوم المتواصل، ما يؤدي بدوره إلى إضعاف القدرات الجسدية وزيادة الشعور بالإجهاد والتوتر.

يشار إلى أن الخبراء يؤكدون أهمية شرب السوائل، باعتبار أن ذلك، من الأمور المهمة في كافة مراحل الحياة، لكن أهميته تزيد خلال فترة انقطاع الطمث، إذ ينصحون بشرب لترين إلى ثلاثة لترات يوميا من الماء والسوائل تجنبا لجفاف البشرة.

إيمان رضيف



نصائح

تهذيب

ينصح المختصون في التربية الآباء باتباع عدة قواعد لتهذيب سلوك الطفل، من بينها التركيز على الأخطاء المتكررة وأسبابها وتحديد السلوك الأكثر ضررا على نفسه والمحيطين، لتعديله بطرق تربوية سليمة دون اللجوء إلى التعنيف والصراخ وتطبيق أسلوب الحوار والمناقشة الودية مع الطفل والامتناع عن العبارات، التي تحمل معاني عدم الحب والإيذاء النفسي. وينصح كذلك بوضع قواعد محددة لكل طفل تبعا لطبيعة شخصيته ومرحلته العمرية، كما ينبغي الابتعاد عن تهذيب سلوك الطفل أمام الآخرين, سواء داخل المنزل أو خارجه.



< خوف

لابد أن تساعد الأم طفلها على التغلب على مخاوفه من خلال شعوره بالأمان وغمره بالعطف والحنان والرعاية والإنصات إليه بدقة، فذلك يشعره بقربها منه واهتمامها به ويلعب دورا كبيرا في تعزيز ثقته بنفسه وبقدرته على المساهمة معها في محاربة مخاوفه. وعلى الأم أيضا ألا تنسى طفلها بسبب تراكم الأعباء والمسؤوليات، التي تقع على عاتقها وأن تخصص وقتا للاهتمام به, حتى يتمكن من استعادة ثقته بنفسه.



< عيون

يعاني بعض الأطفال مشاكل في البصر لكن الآباء يجهلون الأمر، لذلك ينصح بالانتباه إلى بعض الأمور من بينها الطريقة التي ينظر بها الطفل إلى الكتب أو النصوص، إذ تعد ضرورية للكشف عن مشاكل في الرؤية, ومنها إمساك الكتاب بالقرب من وجهه أو إمالة رأسه لمحاولة التركيز أو تغطية عين واحدة عند محاولة القراءة، إلى جانب عدم رغبته في القراءة وتقلب مزاجه وتغير سلوكه مع الآخرين.