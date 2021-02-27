مهلة في ملف الرجاء وفاخر

حددت محكمة التحكيم الرياضية الدولية «طاس» عشرة أيام للرجاء الرياضي، من أجل تقديم الدفوعات، في الدعوى القضائية التي وضعها ضده امحمد فاخر، المدرب الأسبق للفريق، بخصوص 140 مليون سنتيم، التي قضت بها لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وعلمت «الصباح»، أن «طاس» راسلت الرجاء الرياضي وأكدت له أن محامي فاخر قدم الدفوعات الخاصة بالمطالبة بـ 140 مليونا، وأنها لا تدخل ضمن 580 مليون سنتيم، التي قضت بها لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد أن تشبث الفريق البيضاوي بأنها تدخل ضمن قيمة المبلغ الذي قضت به «فيفا».

وأشعرت «طاس» الرجاء الرياضي بأن محامي فاخر، أكد في دفوعاته أن 140 مليونا التي قضت بها لجنة النزاعات بجامعة الكرة، تشمل تعويضاته المتعلقة بالأشهر المتبقية من العقد ومنح المباريات التي فاز فيها مع الفريق، إضافة إلى منحة الرتبة الثالثة في البطولة الوطنية، والتعويض عن الضرر الذي لحقه من فسخ العقد من جانب واحد.

وأكدت «طاس» للرجاء أن عليه بعث الدفوعات سريعا، من أجل البت في الدعوى المرفوعة من قبل فاخر ضده، وقبل النطق بالحكم، الشيء الذي يفرض عليه بعث الدفوعات المذكورة خلال الأسبوع الجاري، يؤكد من خلالها أن مبلغ 580 مليونا الذي قضت به «فيفا» يشمل أيضا مبلغ 140 مليونا الذي قضت به جامعة الكرة.

واتفق الرجاء الرياضي مع الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على تسديد جزء من مستحقات فاخر الموجودة في ذمة الفريق، والبالغة قيمتها 275 ألف دولار، والتي تمثل قيمة المنحة التي سيحصل عليها الفريق، بعد تأهله إلى دور المجموعات من مسابقة كأس «كاف».

صلاح الدين محسن