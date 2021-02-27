السريع يتجه إلى إقالة فرتوت

يتجه سريع وادي زم، الممارس في القسم الأول، إلى الانفصال عن مدربه يوسف فرتوت.

وعقد المكتب المسير لسريع وادي زم، أمس (الأربعاء)، اجتماعا طارئا مع فرتوت للحسم في مستقبله مدربا للفريق.

وحسب معلومات “الصباح”، فمن المقرر أن ينفصل الفريق عن فرتوت، بعد التوصل إلى اتفاق حول صيغة فسخ العقد بين الطرفين.

وانطلقت المفاوضات بين الجانبين، مساء أول أمس (الثلاثاء)، إلا أن خلافا حول المستحقات المالية للمدرب، أخر اتخاذ القرار النهائي.

وتعاقد فرتوت مع وادي زم، بداية الموسم الجاري، إلا أن النتائج الأخيرة للفريق عجلت بالانفصال.

ويدرس المكتب المسير لوادي زم عددا من السير الذاتية لتعويض فرتوت، بينها فؤاد الصحابي وحسن بنعبيشة.

ويحتل السريع الرتبة 15 في بطولة القسم الممتاز، إلى حدود الجولة السابعة، برصيد ست نقاط، جمعها من فوز وثلاثة تعادلات.

ن. ك