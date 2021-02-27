عكرود لمتابعيها: انحرفوا

أثارت الممثلة سناء عكرود جدلا، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تدوينة نشرتها على صفحتها الخاصة على “إنستغرام”، دعت فيها متابعيها إلى الانحراف.

وجاء في تدوينة عكرود، والتي حذفتها بعد الجدل الذي أثارته “فلننحرف قليلا، الانحراف جميل… لا تفوا بوعودكم، لا تلقوا التحية ولا تعتذروا، ناموا لساعة متأخرة وكلوا ما طاب لكم من الأكل، حلو، ومالح، مسوس، كلشي”.

وأضافت في التدوينة ذاتها “أحبو من تريدون والقوا الآنفة والكرامة والحياء في اقرب قمامة صافي؟ ديرو لي بغيتو اش غيوقع كاع … واه ياك.. لباس انحرفوا انحرفوا. ماشتوني ما شتكم”.

وتفاعل متابعو عكرود مع تدوينتها بشكل كبير، إذ ذهب البعض إلى حد توجيه اللوم لها، فيما آخرون اعتبروا أنها بالغت في الأمر، علما أن فئة كبيرة، اعجبت بالتدوينة وبالأفكار التي تضمنتها.

إ.ر