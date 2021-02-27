حدادي وماسينا ضمن لائحة المنتخب

خاليلوزيتش يوسع قاعدة اختياراته لمباراتي موريتانيا وبوروندي والمحليون حاضرون

سيكون منير حدادي وآدم ماسينا، المحترفان بإشبيلية الإسباني وواتفورد الإنجليزي، حاضرين مع المنتخب الوطني في المعسكر التدريبي، الذي يخوضه بمركز محمد السادس في المعمورة، ضاحية سلا، منتصف مارس المقبل، استعدادا لمباراتي موريتانيا وبوروندي، ضمن التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكامرون 2022.

وكشفت مصادر مطلعة، أن خاليلوزيتش سيستدعي اللاعبين نفسيهما للمشاركة في المباراتين معا، خاصة حدادي، الذي حصل على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للعب رفقة المنتخب الوطني مستقبلا، بعدما حمل ألوان المنتخب الإسباني في وقت سابق.

ولم تستبعد المصادر نفسها إمكانية توجيه الدعوة إلى ماسينا، سواء في حال تأهيله من قبل “فيفا”، قبل موعد المباراتين، أو سيتأخر ذلك، رغبة من الناخب الوطني في منحه فرصة اكتشاف أجواء المنتخب والتعرف على باقي اللاعبين.

وعلمت “الصباح” أن الجامعة باشرت إجراءات تمكين اللاعب ماسينا من جواز سفر مغربي، قبل بعث ملف تأهيله للعب للأسود إلى اللجنة المختصة ب”فيفا”، بما أنه لعب في وقت سابق ضمن الفئات الصغرى للمنتخب الإيطالي.

وتسابق إدارة الجامعة الزمن، من أجل الحصول على رخصة مشاركة ماسينا في مباراتي بوروندي وموريتانيا في 26 و30 مارس المقبل.

وظل ماسينا يتردد في الاستجابة إلى طلب الجامعة منذ الموسم الماضي، قبل أن يوافق عليه، بعد تدخل العديد من الأطراف، ضمنها الحسين خرجة، الدولي المغربي السابق.

وكشف مصدر جامعي، أن وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، تنفس الصعداء، بعد موافقة ماسينا، بالنظر إلى النقص الواضح، الذي يعانيه المنتخب الوطني في مركز الظهير الأيسر، جراء تواضع أداء حمزة منديل، لاعب شالك الألماني وتراجع مستوى أشرف لزعر.

وبدأ ماسينا، البالغ من العمر 27 سنة، مسيرته الكروية في صفوف بولونيا الإيطالي، ومنه إلى واتفورد الإنجليزي في 2018، وأصبح أحد أعمدته الأساسية في بطولة القسم الأول في إنجلترا، إذ شارك معه في 11 مباراة إلى الآن، علما أنه غاب عن أخرى بسبب الإصابة.

من ناحية ثانية، يكشف الناخب الوطني عن اللائحة الأولية لمباراتي موريتانيا وبوروندي في الأسبوع المقبل، إذ ينتظر أن تضم 34 لاعبا، رغبة من خاليلوزيتش في توسيع قاعدة اختياراته، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وحسب مصدر مطلع، فإن خاليلوزيتش قرر توجيه الدعوة إلى بعض لاعبي المنتخب المحلي، الذين تألقوا في بطولة إفريقيا للمحليين، ضمنهم الحارس أنس الزنيتي وسفيان رحيمي وأيوب الكعبي ويحيى جبران وعبد الإله الحافظي وحمزة موساوي وعبد المنعم بوطويل.

عيسى الكامحي ونور الدين الكرف