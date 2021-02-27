تشجيع المراهقين على النظافة الشخصية

ارتفاع نشاط الغدد العرقية يسبب تعرقهم ونصائح بارتداء ملابس القطن

تعد مرحلة المراهقة من أصعب المراحل التي يواجهها الآباء والأمهات مع أبنائهم، وذلك على مستويات مختلفة، سيما أنهم يصطدمون بوقائع كثيرة لا تكون في الحسبان. ومن بين النقط التي تثير مخاوف الآباء والأمهات، كيف يمكن تشجيع المراهق على الاعتناء بنظافته الشخصية، وكيف يمكنه ذلك؟

ولأن التعرق عملية طبيعية صحية وضرورية لتنظيم حرارة الجسم، إلا أنه في سن المراهقة، تصبح الغدد العرقية أكثر نشاطا مما كانت عليه في سن الطفولة، وتزداد إفرازاتها، لذا ينصح الآباء والأمهات بتشجيع المراهق على اتباع بعض الخطوات لإزالة رائحة العرق.

ويعد الاستحمام أهم طريقة لتحقيق ذلك، لذلك يمكن للأم أو الأب نصح المراهق بالاستحمام خلال فترات متقاربة، ومنع البكتيريا من التكاثر في الأماكن الأكثر تعرقا في الجسم مثل الإبطين.

كما يجب التأكد من تجفيف الإبطين بشكل جيد بعد الاستحمام لمنع تكاثر الجراثيم والبكتيريا المسببة لرائحة التعرق والتي تفضل البيئة الرطبة، مع الحرص على ارتداء الملابس القطنية التي تسهل تنفس الجلد وتمتص العرق، ويفضل تجنب الأقمشة التي تهيج الجلد وتعمل على تسخينه مسببة المزيد من التعرق.

ويمكن منح المراهق بعض المستحضرات المزيلة للعرق للوقاية من الروائح التي تنتج عن التعرق، سيما أنها تساعد على تخلص الجسم من الروائح بشكل سريع، غير أنها يمكن أن تسبب آثارا جانبية مثل تهيج واحمرار الجلد، ولا ينصح بها كثيرا لأنها تسد مسام الجلد ولا تسمح له بالتنفس وتحبس العرق بداخله.

كما أن زيادة الوزن تؤدي إلى كثرة التعرق بشكل ملحوظ، وينصح بإضافة الأطعمة المحتوية على الألياف إلى النظام الغذائي وتجنب التوابل للتخفيف من التعرق، ويجب التخفيف من بعض الأطعمة الدسمة التي تتسبب في رائحة كريهة للجسم.

إ. ر