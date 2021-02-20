الخلفي : استهداف الجزائر للمملكة يكشف إحباطات النظام الجزائري

أكد مصطفى الخلفي، الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إساءة الجزائر إلى المملكة ورموزها تعكس حالة إحباط لدى النظام الجزائري بعد ثلاثة أشهر من محاولات “البوليساريو” تسجيل انتصارات وهمية على المغرب، وهو ما باء بالفشل، كما تكشف محاولاته تصدير الأزمة الداخلية التي تعرفها الجزائر نحو المغرب.

وأبرز الخلفي، ضمن برنامج “نقاش في السياسة” مع جريدة هسبريس الإلكترونية في حلقة خاصة حول مستجدات قضية الصحراء المغربية، وخلفيات التحرشات الجزائرية المستمرة بسيادة المغرب، والتي بلغت حد التطاول على الملك محمد السادس من قبل الإعلام الجزائري، أن استهداف شخص جلالة الملك ليس حدثا معزولا، ويعكس عمق المشكل الموجود لدى الحكم في الجزائر والعقدة التي تشكلها النجاحات التي يحققها المغرب، وأن رسالة الاستهداف الجزائري الأخيرة تسعى إلى نسف أي مصالحة أو تفاهم في ملف الصحراء المغربية.

ولفت عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة الصحراء المغربية التابعة للحزب إلى أن هذا “الاستهداف الحاقد يعكس موقف الحكام في الجزائر ومن يتبعهم من إعلام، ولا علاقة للشعب الجزائري بالأمر”، معتبرا أن “ما حصل غير مسبوق عبر استهداف شخصية الملك محمد السادس في ظرفية توتر تعرفها المنطقة”.

وأشار الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة إلى أن رد الفعل المغربي دفع البعض من داخل الجزائر إلى التبرؤ من الإساءة التي لحقت المغرب وملكه، وأن رد المغاربة كان متوازنا ومسؤولا وأوصل الرسالة إلى الجزائر.

ولفت الخلفي إلى أن الرد المغربي لم يكن موجها إلى القناة التلفزيونية التي أساءت إلى صاحب الجلالة، بل إلى من حرك القناة، ومن يشتغل بعقيدة عسكرية تستهدف المملكة، وأن “الرسالة موجهة إلى من يسعى إلى تقسيم المغرب، ويحلم بمشروع توسعي على حساب المملكة مع إبقاء حالة التوتر دائمة، على الرغم أن مشكلتنا ليست مع الشعب الجزائري”.

(و م ع)