المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يتعادل مع نظيره الغاني

تعادل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة مع نظيره الغاني بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس (الجمعة)، على أرضية ملعب مدينة نواذيبو البلدي، برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (موريتانيا 2021 ).

وظهرت العناصر الوطنية طيلة أطوار هذه المباراة، التي أدارها الحكم الموريتاني، عبد العزيز أبوه، بصورة جيدة، حيث كان بإمكانها أن تحقق نتيجة أفضل لو استغلت الفرص السانحة التي أتيحت لها.

وبهذه النتيجة يتقاسم المنتخبان المغربي والغاني صدارة المجوعة الثانية، بأربع نقاط لكل منها، مع أفضلية للمنتخب الغاني بفارق الأهداف.

وكان “أشبال الأطلس” قد فازوا، في مباراتهم الأولى، الثلاثاء الماضي، على منتخب غامبيا بهدف دون رد سجله اللاعب المهدي مبارك عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 25، فيما تغلب منتخب غانا على منتخب تنزانيا برباعية نظيفة.

وعن المجموعة ذاتها، تعادل منتخبا غامبيا وتانزاني، في وقت سابق اليوم، بهدف لمثله.

وسيواجه المنتخب المغربي، الذي يشارك في هذه الكأس بعد غياب دام لمدة 15 سنة، الإثنين المقبل، نظيره التنزاني برسم الجولة الثالثة.

(و م ع)