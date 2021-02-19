الحسيمة : أنشطة للاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية

نظمت بإقليم الحسيمة مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتحسيسية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير) الذي يخلد هذه السنة تحت شعار “من أجل الحياة”.

واستهدفت هذه الأنشطة والفعاليات، التي عرفت انخراطا كبيرا للتلميذات والتلاميذ والأطقم التربوية والإدارية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، تسليط الضوء على كيفية التعامل الأمثل مع الطريق، واحترام قانون السير والجولان، وأساسيات السلامة الطرقية.

وقدم رجال الأمن الوطني وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، بالمناسبة، من خلال عروض نظرية وتطبيقية، مجموعة من النصائح والتوجيهات للتلميذات والتلاميذ حول قواعد السلامة الطرقية واحترام قانون السير والجولان والوقاية من الأخطار المحدقة للطريق.

يذكر أن جميع المؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية التابعة للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالحسيمة انخرطت في الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية.

وتم بهذه المناسبة تقديم عروض توعوية تحسيسية تطرقت لقواعد وأساسيات السلامة الطرقية واحترام قانون السير والجولان، تضمنت الشقين النظري والتطبيقي.

(و م ع)