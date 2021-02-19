طانطان …اتفاقية لدعم الخط الجوي البيضاء – كلميم – طانطان

صادق المجلس الإقليمي لطانطان، اليوم الجمعة، خلال دورة استثنائية، على اتفاقية شراكة تجمع عددا من المتدخلين لدعم الخط الجوي البيضاء – كلميم – طانطان ، بمبلغ 19 مليون و 950 ألف درهم.

وتروم هذه الاتفاقية التي تجمع بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووكالة تنمية أقاليم الجنوب، وولاية جهة كلميم واد نون ومجلس جهة كلميم واد نون وعمالة إقليم طانطان والمجلس الإقليمي لطانطان والمجلس الإقليمي لكلميم والخطوط الملكية المغربية، تمويل دعم الخط الجوي البيضاء كلميم طانطان.

ويساهم المجلس الإقليمي لطانطان في هذه الاتفاقية ب 395 ألف درهم.

وصادق المجلس كذلك على اتفاقية تروم تحسين الخدمات الصحية بالمؤسسات الصحية، وعلى اتفاقية شراكة مع الجمعية الإحتماعية للقصور الكلوي بطانطان.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح رئيس المجلس، السالك بولون، أنه سيتم إستقطاب أطباء إختصاصيين، من أجل سد الخصاص بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بطانطان، و ذلك في إطار إتفاقية الشراكة بين المجلس الإقليمي لطانطان، و جماعة طانطان، و جماعة الوطية، و جماعة بن خليل، و المندوبية الإقليمية للصحة، ثم الجمعية الإحتماعية للقصور الكلوي بطانطان.

(و م ع)