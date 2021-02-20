ابن بطوطة في أنشطة المعهد الفرنسي

تتناول الأنشطة الثقافية المبرمجة خلال فبراير الجاري من قبل المعهد الفرنسي بفاس، تيمة الرحلات والتنقل والتفاعل.

ويجسد ابن بطوطة، أمير الرحالة في العالم العربي، الوجه الذي يضيء هذه البرمجة الثقافية.

ويقام بهذه المناسبة معرض مستمد من الرسوم المصورة “رحلات ابن بطوطة” وجلسات للحكاية ولقاء مناقشة، تشكل كلها دعوة سفر موجهة لمختلف الفئات والأعمار.

وفي المعرض، تنتصب 12 لوحة تجسد مسار ابن بطوطة عبر أهم البلدان التي عبرها الرحالة المغربي كما سطرها لطفي أقلعي مؤلف كتاب “ابن بطوطة أمير الرحالة” الصادر عن منشورات لوفينيك عام 2015، ورسمتها جويل أليساندرا. ويقتفي المعرض خطوات ابن بطوطة انطلاقا من مسقط رأسه في طنجة وصولا الى كينيا وبلاد الفرس وتخوم الصين.

وينشط الباحث في الآداب المقارنة والعلوم الاجتماعية، خالد الزكري، والكاتبة والمنشطة الثقافية سناء الغواتي، يوم 19 فبراير، لقاء مناقشة حول الرحلات والتفاعلات الثقافية. كما ينظم لقاء حول “الرحلة في الأدب المغربي الفرنكوفوني المعاصر” يوم 26 فبراير الجاري بمشاركة محمد البوعزاوي، الباحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله.

عزيز المجدوب