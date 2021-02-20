بن علي يرفض دعوة المنتخب

تراجع إلياس محمد بن علي، لاعب ديبورتيفو ليغانيس، عن اللعب للمنتخب الوطني، أقل من 17 سنة، خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي يحتضنها المغرب في مارس المقبل.

وعلمت “الصباح” أن الجامعة فوجئت بقرار اللاعب بن علي، خصوصا أنه لعب للمنتخب الوطني أقل من 17 سنة في فترة سابقة، كما يعول عليه الإسباني سيرجيو برناس في البطولة الإفريقية، بالنظر إلى مؤهلاته الفنية والبدنية.

وكشفت مصادر مطلعة أن الاتحاد الجزائري يبذل مجهودات مضنية، من أجل استمالة بن علي (والده جزائري وأمه مغربية).

عيسى الكامحي