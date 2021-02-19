بلفاطمي: تصرف صبياني للدول الفاشلة

أدانت الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، الذراع النقابي للاستقلال، السلوك الشاذ والمنحرف لقناة البؤس والسخافة المسخرة من قبل الطغمة العسكرية المتحكمة في الجزائر.

وعقد المكتب التنفيذي للجامعة اجتماعا استعجاليا عن بعد، أمس (الثلاثاء) برئاسة أحمد بلفاطمي، الكاتب الوطني للجامعة، الذي استهل اللقاء بإدانة السلوك المتآمر الذي تنهجه قناة «البروباغندا» المسخرة من قبل النظام العسكري الحاكم لزرع الحقد والكراهية والفتنة بين الشعبين الشقيقين، مبرزا أن التهجم والتطاول على رموز المملكة المغربية في شخص جلالة الملك محمد السادس، يؤكد حالة الإفلاس الذي وصلته الشقيقة الجزائر في ظل حكم العسكر، إذ يعتبر هذا السلوك الصبياني من مظاهر الدول الفاشلة.

واستنكرت النقابة التوجه العدواني للقناة المشبوهة وانحرافها الواضح عن المعايير المهنية المعتمدة في الميدان الإعلامي، ودوسها على القيم والأخلاق الدينية والإنسانية، وهو ما يؤكد حالة الانحطاط الذي وصل إليه جنرالات العسكر و»كابراناتهم» من بعض المحسوبين على الجسم الصحفي الجزائري.

وثمنت النقابة المبادرة التي أطلقها جلالة الملك والهادفة إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، بسقف زمني مضبوط محدد في الخمس سنوات المقبلة.

ياسين قُطيب