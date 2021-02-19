كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

منح الطاقم الطبي للرجاء الرياضي الضوء الأخضر لنوح السعداوي، للمشاركة في مباراة فريقه أمام الجيش الملكي، اليوم (الأربعاء)، لحساب الجولة السادسة من البطولة.

وغاب السعداوي عن مباراة الاتحاد المنستيري، الأحد الماضي، لحساب ذهاب الدور ما قبل مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية، بسبب الإصابة.

الفتح الرياضي

يستعيد الفتح الرياضي حارسه المهدي بنعبيد، خلال المباراة التي تجمع فريقه بيوسفية برشيد السبت المقبل، لحساب الجولة السابعة من بطولة القسم الوطني الأول، بعد طرده في مباراة الدفاع الحسني الجديدي، لحساب الجولة الخامسة. ويواصل رضى الجعدي غيابه، للمباراة الثانية على التوالي أمام برشيد، بعدما أوقفته اللجنة التأديبية للجامعة مباراتين نافذتين، ولن يستعيد مكانه، إلا في الجولة الثامنة أمام أولمبيك آسفي، المبرمجة في 28 فبراير الجاري.

الجيش الملكي

سيكون جلال الداودي حاضرا في تشكيلة الجيش الملكي أمام الرجاء الرياضي في الكلاسيكو، الذي يجمعهما اليوم (الأربعاء)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الدورة السادسة من منافسات البطولة.

وينتظر أن يظهر الفريق العسكري بجميع أساسييه، بمن فيهم الثلاثي أيوب لكرد وزكرياء فاتي ورضى سليم، بعد مشاركتهم مع المنتخب المحلي في نهائيات بطولة إفريقيا في الكامرون.

حسنية أكادير

خصص لاعبو ومسؤولو حسنية أكادير، استقبالا حارا لزميلهم سفيان بوفتيني، العائد للتداريب أول أمس (الاثنين)، بعد تتويجه رفقة المنتخب الوطني بلقب بطولة إفريقيا للمحليين «الشان» بالكامرون.

وتسلم بوفتيني باقة ورد وقطع حلوى من زملائه والطاقم التقني للفريق، قبل استئناف تداريبه.

سريع وادي زم

تبذل إدارة سريع وادي زم مجهودات لدى جامعة كرة القدم، لتأهيل أيوب طالب ربه، الذي جلبه الفريق من نهضة الزمامرة بداية فبراير الجاري.

ورافق طالب ربه سريع وادي زم إلى طنجة، نهاية الأسبوع الماضي، للمشاركة في مباراة السبت الماضي، قبل أن يتبين لإدارة النادي أنه رخصته غير جاهزة.