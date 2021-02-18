الأحرار يحسم في مرشحيه بآسفي واليوسفية

حسم حزب التجمع الوطني للأحرار بآسفي، في هوية مرشحه للانتخابات التشريعية المقلبة، إذ تم اختيار سعيد كرضام القادم من العدالة والتنمية، لخوض الاستحقاق الانتخابي التشريعي.

وفتحت قيادات بحزب أخنوش، حوارات مكثفة مع وجوه انتخابية للالتحاق بالتجمع الوطني للأحرار بآسفي، نظير محمد لمخودم الرئيس السابق لغرفة التجارة والخدمات بآسفي، ونائب رئيس الجماعة الترابية لآسفي، القادم من حزب الاستقلال، والذي يملك قاعدة انتخابية قوية خصوصا بمنطقتي بوكدرة وسيدي التيجي، بالإضافة إلى رجل الأعمال حميد بنعمر، الذي فك ارتباطه بالعدالة والتنمية. كما يرتقب أن يلتحق رياض الطنطاوي، نائب رئيس جماعة آسفي عن حزب الاستقلال بحزب الحمامة.

وبإقليم اليوسفية، اختار حزب الأحرار، ترشيح محفوظ أمكرود للانتخابات التشريعية، في وقت التحق عدد من رؤساء وأعضاء جماعات ترابية بإقليم اليوسفية به، كخالد الواضيح رئيس جماعة رأس العين رفقة 15 عضوا جماعيا، وهشام البقالي رئيس جماعة سيدي شيكر، وأعضاء بجماعة اليوسفية ينتمون إلى حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية.

محمد العوال (آسفي)