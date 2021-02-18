“سبعتون” يعود بـ”مشات”

عاد الرابور الملقب بـ”سبعتون”، إلى الساحة الفنية باغنية جديدة صورها على طريقة فيديو كليب، طرحها على قناته الخاصة ب”يوتوب”، تحمل عنوان “مشات”، وهي الأغنية التي تصدرت قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة، خلال الساعات الماضية، واحتلت “الطوندونس” المغربي، إذ شاهد الأغنية، بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، أكثر من 697 ألف مشاهد.

يشار إلى أن آخر عمل أصدره الرابور سبعتون، أغنية “طوكيو” والتي صورها على طريقة فيديو كليب بمشاركة الممثلة فاطمة وشاي، والتي جسدت في الفيديو دور والدة شاب يكافح من أجل ضمان لقمة العيش، ليجد نفسه في السجن بسبب فتاة، أعجب بها.

إ.ر