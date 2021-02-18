مهاجرون يشتكون من تأخر السجل العدلي

عاد أفراد من الجالية المغربية في الخارج أدراجهم إلى بلدان الإقامة، بعد انتظار أيام من الحصول على نسخة من السجل العدلي، رغم أنهم قاموا بجميع الإجراءات المنصوص عليها في “نشرة رقم 3” الخاصة بهذه الوثيقة.وقالت مهاجرة إنها حلت لهذا الغرض، بعد أن أخذت إجازة من مشغلها، وانتظرت عدة أيام، دون أن تحصل على طلبها، مؤكدة أن موظفين قالوا لها إن الطلب مازال في الرباط!! وتتضاعف معاناة بعض هؤلاء جراء تأخر توصل طالبي السجل العدلي عن بعد به، لأكثر من شهر، في كثير من الأحيان، إذ أضحى هذا التأخير مشكلا يؤرق أفراد الجالية بسبب عرقلته سير ملفاتهم الإدارية في دول المهجر.وأنشأت وزارة العدل منصة إلكترونية تسمح بطلب نسخة السجل العدلي على الأنترنيت.

ويسلم السجل العدلي، عادة، من قبل مركز السجل العدلي الوطني التابع لوزارة العدل في الرباط والمراكز المحلية التابعة للمحاكم الابتدائية.وإذا كان صاحب الطلب مزدادا بالخارج، بغض النظر عن جنسيته، سواء كانت مغربية أو أجنبية، تطلب “نشرة رقم 3” من وزارة العدل.

يوسف الساكت