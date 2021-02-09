بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على شبه استقرار

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولات، اليوم الثلاثاء، قريبة من التوازن، بعد تسجيل مؤشرها الرئيسي مازي 0,01 في المئة/ 11,704,14 نقطة.

وسجل مؤشر “موروكو ستوك أنديس 20” ،(MSI20)، الذي يعكس حصيلة أسهم 20 شركة الأكثر سيولة ببورصة الدار البيضاء، تراجعا ب0.01 في المئة، محققا 955,73 نقطة، في حين واصل ماديكس وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، تراجعه ب0,01 في المئة، مسجلا 9,540,68 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” انخفاضا ب -0.03 في المائة، محققا 10.721,39 نقطة، في حين تراجع “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,01 في المائة، مسجلا 10.049,88 نقطة.

من جهته، استقر المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” عند 897,55 نقطة.

وعلى مستوى القيم، سجلت فيني بروسيت (-3.98 في المئة) وهو أقوى انخفاض مع بداية الجلسة، متبوعة بديسواي (-1 في المئة) وسوديب مرسى المغرب (-0.78 في المئة).

في المقابل، سجلت سوناسيد (+3.99 في المئة) وهو افضل أداء في الجلسة الصباحية، متبوعة بديلاتر ليفيفيي المغرب (+3,43 في المئة) وميد بابر (+2.35 في المئة)