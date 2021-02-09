أساتذة الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية يستفيدون من لقاح كورونا

يستفيد الأساتذة والطاقم الإداري بالكلية المتعددة التخصصات في الرشيدية من الجرعات الأولى للقاح ضد كوفيد-19، وذلك في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد هذا الفيروس.

وتندرج استفادة هذه الفئة في سياق المرحلة الأولى التي تهم أيضا العاملين في الصفوف الأمامية، خاصة السلطات الأمنية (45 سنة فما فوق)، وقطاع الصحة (40 سنة فما فوق)، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما.

وتجري عملية التلقيح في احترام تام للتدابير الوقائية المعمول بها، لاسيما ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واستعمال وسائل التعقيم.

ويتلقى المستفيدون الجرعة الأولى، ويمنح لهم موعد آخر من أجل تلقى الجرعة الثانية، وذلك حسب البروتوكول الطبي الجاري به العمل.

وفي هذا الصدد، أكد الحو مجيدي، عميد الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية أن الطاقم الإداري والبيداغوجي في الكلية يستفيد من عملية التلقيح ضد كوفيد-19.

وأشار مجيدي أن هذه العملية، التي انطلقت، أخيرا، تمر في ظروف جيدة، مشيرا إلى أن العدد المنتظر تلقيه الجرعة الأولى من التلقيح يصل إلى 56 شخصا.