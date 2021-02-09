إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية بورزازات

شهد إقليم ورزازات، خلال نهاية الأسبوع، تدشين وإعطاء الانطلاقة لإنجاز عدد من المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

وستستفيد من هذه المشاريع، التي تهم قطاعات التربية والتكوين، والصحة، والفلاحة، والبنيات الطرقية، والتعاون الوطني، والأعمال الاجتماعية والتطهير السائل، العديد من الجماعات الترابية بالإقليم.

ففي الجماعة الترابية ورزازات، أشرف عامل الإقليم، عبد الرزاق المنصوري والوفد المرافق له، على تسليم مفاتيح تسع حافلات مقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ثلاثة منها لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالأقسام المدمجة بمدرسة وادي الذهب، والأطفال الصبغيين والذهنيين بالمدينة، ومرضى القصور الكلوي بجماعات تزناخت الكبرى، وستة منها للنقل المدرسي بالعالم القروي، ليصل عدد حافلات النقل المدرسي بالإقليم 240 حافلة.

كما أشرف المنصوري على تسليم 5 سيارات إسعاف لفائدة الهلال الأحمر المغربي، وتدشين مركز التأهيل الاجتماعي للمرأة والطفل بحي تماسينت المتكون من عدة فضاءات تروم إدماج المرأة والطفل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتتبع الصحي لهذه الفئات، وتدشين دار لمرضى داء السكري بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.