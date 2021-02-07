مواضيع وطنية ورياضية مهمة وساخنة في عدد غد “الاثنين” من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح” في عدد غد “الاثنين” على موعد مع مجموعة من الأخبار الساخنة والمهمة، التي من بين مواضيعها على الصفحة الأولى “المجزرة اللغز؟” و”شباط ممنوع من الترشح”، ثم صفحة الحدث بعنوان “مجزرة سلا…اللغز المحير”، وأيضا حوار بعنوان “صوت الصحراء أسقط دعاية بوليساريو”، مرورا بصفحات عدالة، التي من بين مواضيعها “إقحام جهات عليا في ملف المرأة الحديدية”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “انتصار آخر على الجزائر وبوليساريو”.