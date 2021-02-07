العمراني معتقل بناء على مذكرة بحث قانونية

نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من ادعاءات حول اختطاف شفيق العمراني، فور وصوله للمغرب قادما من فرنسا.

وأكد بلاغ لوكيل الملك، أن ما تم تداوله عار من الصحة، ذلك أن المعني بالأمر كان مبحوثا عنه من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعالا تكتسي صبغة جرمية، بنشره مجموعة من الفيديوهات تتضمن عبارات مسيئة ومهينة في حق مؤسسات دستورية وهيئات منظمة وموظفين عموميين.

وبعد إيقافه أمس السبت، حسب البلاغ نفسه، وإشعاره بحقوقه القانونية، تم وضعه تحت الحراسة النظرية، فيما أشعرت عائلته بهذا الإجراء في شخص شقيقه محمد العمراني.

وأوضح البلاغ ذاته، أنه لازال البحث جاريا تحت إشراف النيابة العامة في احترام تام للمساطر القانونية.