حملة التلقيح ضد كوفيد-19 تتواصل في ظروف جيدة بإقليم الرحامنة

يواصل المسنون (75 سنة فما فوق) التوجه إلى مختلف نقط التلقيح بإقليم الرحامنة، لتلقي الجرعات الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، وذلك في إطار الحملة الوطنية للتلقيح التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتم استقبال المستفيدين مرتدين للكمامة، من قبل أعضاء الهلال الأحمر المغربي عند مدخل المركز الثقافي بابن جرير المهيئ كمحطة التلقيح، حيث يتم أخذ حرارتهم، قبل الولوج إلى مدخل المؤسسة وتسجيل معطياتهم الشخصية وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وبعد تلقي اللقاح، يتوجه المستفيدون إلى فضاء للاستراحة لمدة 15 دقيقة، قبل مغادرة المحطة، وذلك في أجواء من التعبئة الوطنية وفي احترام تام للتدابير الوقائية الرامية إلى مكافحة انتشار الوباء، من ضمنها ارتداء الكمامات الواقية، واحترام التباعد الجسدي واستخدام المعقمات.

وأكد المندوب الإقليمي للصحة بالرحامنة، كمال الينصلي، أن “حملة التلقيح تمر في ظروف جيدة على صعيد الإقليم، وذلك بفضل التحضيرات المتخذة، بشكل مهني، على الصعيد اللوجستيكي والموارد البشرية”.

وأوضح الينصلي أن “أربع محطات للتلقيح، من ضمنها محطتين حضريتين ومحطتين قرويتين، تشتغل حاليا، في أفق تعميم الحملة على جميع مراكز التلقيح بتراب الإقليم التي يبلغ عددها حوالي 32 مركزا”.