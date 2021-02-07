نشرة خاصة…رياح قوية من اليوم الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن رياحا قوية مرتقبة ستهم، ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الرياح القوية (من 75 إلى 90 كلم/س) يرتقب أن تهم، اليوم الأحد، من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى الساعة العاشرة ليلا، عمالات وأقاليم بولمان، وشفشاون، وفكيك، وكرسيف، وإفران، وجرادة، وميدلت، والناظور، ووجدة-أنكاد، وتازة، وتطوان وتاوريرت.

وأضافت المديرية أن رياحا قوية ستهم، أيضا، من يوم غد الاثنين إلى بعد غد الثلاثاء،، عمالات وأقاليم طنجة-أصيلة، والفحص-أنجرة، وتطوان، والمضيق-الفنيدق، وشفشاون، والحسيمة، والناظور، وبركان، ووجدة-أنكاد، وتاوريرت، وتازة وتاونات.

وحسب المصدر ذاته ستكون هذه الرياح مصحوبة بغبار على مستوى الجهة الشرقية.

وأشارت النشرة إلى أن بعض الأمطار، المعتدلة إلى نسبيا قوية، ستهم، صباح يوم غد الاثنين، من الساعة السادسة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال، أقاليم طنجة، وأصيلة، والفحص-أنجرة، والعرائش وشفشاون.