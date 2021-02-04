بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على ارتفاع

استهلت بورصة الدار البيضاء، تداولات اليوم (الخميس) على ارتفاع، مدعومة بأداء مؤشريها الرئيسيين مازي وماديكس الذين سجلا على التوالي 0.22 و0.23 في المئة.

وهكذا، سجل مازي وهو مؤشر يشمل المعاملات المالية من نوع الأسهم، 11.777.24 نقطة، في حين سجل ماديكس وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، 9.602.99 نقطة.

أما مؤشر “موروكو ستوك أنديس 20” ،(MSI20)، الذي يعكس حصيلة أسهم 20 شركة الأكثر سيولة ببورصة الدار البيضاء فسجل زيادة بنسبة 21ر0 في المائة ليستقر عند 54ر961 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” زيادة ب 0,27 في المائة، محققا 10.784,43 نقطة، في حين ارتفع “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,11 في المائة، ليستقر عند 10.097,79 نقطة.

من جهته، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” شبه توازن وذلك بنسبة +0.02 في المئة، محققا 901,68 نقطة.