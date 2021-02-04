العيون…فتح تحقيق في قضية محاولة التهريب الدولي للمخدرات

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس (الأربعاء) ، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لسيدتين تبلغان من العمر 30 و43 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بمحاولة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح إدارة الجمارك بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بمطار الحسن الأول بالعيون كانت قد ضبطت 2291 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل” داخل حقيبة سفر المشتبه فيها الأولى، وذلك مباشرة بعد وصولها على متن رحلة جوية قادمة من مطار “لاس بالماس” بجزر الكناري.

وأضاف البلاغ أنه بعد تكثيف الأبحاث والتحريات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تم توقيف المشتبه فيها الثانية التي كانت موجهة لها شحنة الأقراص المخدرة المحجوزة، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيتين بالأمر.

(و م ع)