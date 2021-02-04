أكادير …توقيف ثلاثة أشخاص ضمن شبكة لترويج المخدرات

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم (الخميس) ، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و36 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة أكادير، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزته على 2607 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” ومبلغ مالي قدره 11340 درهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، وذلك قبل أن تسفر إجراءات البحث عن توقيف الشخصين اللذين كانت موجهة لهما شحنة الأقراص المخدرة المحجوزة.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

(و م ع)