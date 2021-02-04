شفشاون… استفادة أكثر من 70 في المائة من تلقيح كورونا

أكد المندوب الإقليمي للصحة بشفشاون، الدكتور خالد أمال، أنه تم، إلى غاية مساء أول أمس (الثلاثاء)، تلقيح أزيد من 70 في المائة من الفئات المعنية بالمرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19.

وأوضح الدكتور خالد أمال أن عملية التلقيح على مستوى إقليم شفشاون تسير في ظروف جيدة منذ إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على إعطاء انطلاقتها يوم الخميس الماضي، مضيفا أنها شملت أكثر من 70 في المائة من الفئات المعنية بالمرحلة الأولى على مستوى الإقليم، أي ما يعادل 3927 مستفيدا.

وتابع أنه استفاد من الجرعة الأولى من اللقاح حوالي 80 في المائة من الفئات المهنية العاملة في الصف الأمامي، ويتعلق الأمر برجال الصحة والتعليم والسلطات العمومية والأمنية، وحوالي 70 في المائة من المواطنين الذين تفوق أعمارهم 75 سنة.

وأشاد المسؤول بتجند كافة المتدخلين، بإشراف من السلطات الإقليمية لشفشاون والمديرية الجهوية للصحة، لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، موضحا أنه تم لهذه الغاية إحداث 35 محطة، من بينها 32 محطة بالوسط القروي، تضم 43 فرقة طبية، من بينها 38 فرقة بالوسط القروي، لإنجاح حملة التلقيح.

ومكن هذا التنظيم من تغطية كافة الجماعات الترابية القروية على مستوى الإقليم، سواء من خلال الفرق القارة بمراكز التلقيح، أو عبر الفرق المتنقلة التي تشرف على التنقل بشكل منتظم لتلقيح المستفيدين من العملية غير القادرين على الانتقال إلى المراكز المحددة.