الملك يهنئ رئيس جمهورية سريلانكا بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى غوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية تحتفل بعيدها الوطني، أن أوجه لكم تهانئي الحارة ومتمنياتي الصادقة للشعب السريلانكي باطراد التقدم والرخاء”.

وأشاد جلالة الملك بهذه المناسبة بعلاقات الصداقة والتعاون البناء التي تجمع الشعبين المغربي والسريلانكي، مؤكدا للرئيس غوتابايا راجاباكسا “حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيزها والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الصديقين”.