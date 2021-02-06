“قصاير كورونا” … حملات بفيلات الشواطئ

تشديد المراقبة بعد بؤرة “شبه عائلية” بمراكش وتعليمات قضائية وإدارية

في الوقت الذي مددت فيه الحكومة إجراءات الحجر الصحي ليلا، مازالت شبكات القوادة، تتساقط تباعا خصوصا بالمدن الشاطئية وأوكار الدعارة الراقية، وتنضاف جريمة خرق حالة الطوارئ الصحية، إلى جنح أخرى.

ومن خلال القضايا الرائجة داخل المحاكم، يظهر أن الوسطاء باتوا يلجون مناطق هادئة لتفادي سقوطهم في قبضة المصالح الأمنية والدركية، ضمنها شاطئ مولاي بوسلهام وضيعات فلاحية نواحي عين عودة والصخيرات، وسقطت بشاطئ مولاي بوسلهام لوحده أربع شبكات مختصة في تنظيم السهرات الماجنة، في ظرف شهر، أحيلوا على النيابة العامة من أجل ترتيب الآثار القانونية في حقهم، بجرائم إعداد وكر للدعارة وتسهيل البغاء والفساد والتحريض عليه، وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير، والسكر العلني البين، وتضاف لهم جريمة تشديد تتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية.

وتظهر التحريات الأمنية في قضايا عديدة من خلال المحاضر المنجزة، أن تعليمات السلطات القضائية والأمنية دفعت إلى تشديد المراقبة على الفيلات ومباني الحفلات الجنسية، مباشرة بعدما تسببت حفلة جنسية بمراكش والشهيرة بالبؤرة “شبه العائلية” خلال فترة الحجر الصحي، في ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، تطلب فرض اليقظة لتفادي تكرار النازلة.

ولم تعد مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي مسؤولة عن محاربة ظاهرة الفساد خلال الحجر الليلي، بل حتى السلطات الترابية من قياد وخلفائهم وأعوانهم، باتوا يساعدون في الحملات الأمنية وإخبار عناصر الضابطة القضائية بالموضوع، من أجل مداهمة هذه الأوكار.

وما يثار في “قصاير» كورونا أن الخليجيين اختفوا بصفة مؤقتة بسبب الإجراءات الاحترازية المؤقتة، بعدما كانت ابتدائية الرباط تسجل أفواجا منهم، لكن يظهر أن مقاولين وذوي نفوذ، باتوا يبحثون عن هذه “الوجبات” لتفادي السقوط في أيدي الأمن والفرار من المدن الكبرى، كالرباط والهرهورة والقنيطرة، لكن غالبا ما يسقطون في شرك الضابطة القضائية بتنسيق مع أعوان السلطات الترابية.

ولتطبيق التعليمات القضائية، بات الموقوفون في حالة تلبس بالجرائم سالفة الذكر يتابعون في حالة اعتقال، وتبرر النيابة العامة قرار الإيداع بالسجن بسبب خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، سيما أن الفساد والتحريض عليه يسهلان نقل عدوى الفيروس، سيما أن المصابين يرفضون الكشف عن المخالطين والمناطق التي حملوا فيها العدوى، ما يساهم بشكل كبير في انتشار الفيروس بشكل مخيف، كما وقع في فضيحة مراكش التي وصفها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بالبؤرة “شبه العائلية”، في الوقت الذي كانت فيه النيابة العامة تتساهل مع المتورطين في الفساد، قبل ظهور كورونا وتتابعهم في حالة سراح مؤقت.

عبد الحليم لعريبي