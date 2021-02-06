“قصاير كورونا” … تكــتـم وحـيـل مـاكرة

ضيعات وفيلات للتخفي والمنظمون يستعملون كلمات سر

لم تصل مصالح الأمن والدرك، إلى كل خارقي الطوارئ الصحية، من منظمين ومشاركين في «القصاير» والحفلات الخاصة، الذين تمردوا على تدابير الحجر الصحي، وباتت الحالات التي ضبطت، كوسيلة لتحقيق الردع العام، واستبيان مصير من ضرب القانون عرض الحائط. ومثلما تسهر مصالح الأمن والدرك لكشف المتورطين، يسعى خارقو التدابير، إلى ضمان نجاح لقاءاتهم والابتعاد عن كل ما من شأنه أن “يفضح” التجمع ويفرق “النشاط”، بل ويزج بالمشاركين فيه في متاهات المساطر القضائية، كما يستعملون رموزا مشفرة وكلمات سر للتواصل.

وتعددت طرق الاحتيال على السلطات لإيواء زبائن الحفلات الخاصة في أماكن بعيدة عن الشبهة والضجيج، بتوفير شروط السهر والرقص وغير ذلك، مما منع على الملاهي الليلية منذ مارس الماضي.

ضيعات بالهوامش

شكلت الضيعات بهوامش المدن، ملاذا آمنا لتنظيم جلسات خمرية وموسيقية، لما توفره من طمأنينة، بسبب وجودها وسط مساحات فلاحية تمنع سماع ما يدور بداخلها، وكذا لصعوبة الوصول إليها وعدم وجود سكان مجاورين يمكنهم التبليغ بسبب الإزعاج.

وتستقبل الضيعات الوافدين إليها من المدعوين للحفل الخاص، كما يمكنها إيواء السيارات داخل الفضاء المسيج بالأشجار، ما يمنع إثارة الشبهات ويفي بغرض التستر والتخفي، كما يعمد خارقو الطوارئ في بعض الحالات إلى الاستغناء عن إحضار سياراتهم، وتكليف سائق للتكلف بنقل المشاركين في رحلات إلى الضيعة، حتى لا تثار الشبهات حول أسباب كثرة السيارات المركونة بالضيعة.

وضمن الحالات المشابهة التي نجحت مصالح الدرك في كرسيف في كشفها، تلك التي ضبطت في مطلع دجنبر الماضي، بضيعة فلاحية توجد بمنطقة هامشية يطلق عليها أولاد صالح داخل النفوذ الترابي لجماعة هوارة أولاد رحو، إذ أجرت عناصر الدرك بتعليمات من النيابة العامة مداهمة لها، أسفرت عن ضبط سبعة أشخاص، ضمنهم ثلاث فتيات، يعاقرون الخمر على نغمات الموسيقى الشعبية.

وعجلت المداهمة باستفاقة المتهمين من سكرتهم، وإدراكهم أن المكان الآمن الذين اختاروه، افتضح، بينما تعالت التوسلات دون جدوى ليتم نقل الموقوفين إلى مقر الدرك.

واعترف المتهمون بعدم قانونية تجمعهم وخرقهم الطوارئ الصحية، واحتمال تعريضهم أنفسهم وأسرهم لعدوى كورونا، بسبب استهتارهم بالمجهودات المبذولة لمحاصرة الوباء، قبل تقديمهم للعدالة من أجل خرق الطوارئ الصحية والفساد والسكر وغير ذلك.

فيلات ورياضات

بالإضافة إلى الضيعات، الملاذ الآمن، «للقصاير»، اختار البعض الفيلات والرياضات، للتمرد على منع التجمعات بسبب كورونا، وهو ما تم كشفه من خلال سابقتين، إحداهما بالعاصمة الاقتصادية، وتتعلق بفيلا في شارع عبد الكريم الخطابي، والأخرى بمراكش، في رياض بمنطقة تاسلطانت.

وفضحت عملية أمنية نفذتها الشرطة القضائية بتنسيق مع “ديستي»، 52 شخصا من الجنسين، تعمدوا خرق الطوارئ والمشاركة في حفلة ساهرة بفيلا تقع بشارع عبد الكريم الخطابي غير بعيد عن كورنيش عين الذئاب.

وأظهرت الأبحاث التي أعقبت مداهمة الفيلا، أن فرنسيا من أصل مغربي، وآخر إيفواريا، وخمسة مسيرين ضمنهم ثلاث نساء، وزعوا الأدوار بينهم بعد أن حولوها إلى ملهى ليلي لاستقبال زبنائهم بشكل سري.

وجرى في العملية نفسها اعتقال نادلين وثلاثة حراس خاصين من جنسيات دول إفريقية جنوب الصحراء، إضافة إلى أربعين زبونا، بينهم 18 شخصا يتحدرون من دول إفريقية واثنان من تركيا، وعشرون من جنسية مغربية، من بينهم عشر فتيات، إذ تم استغلال توقف الملاهي الليلية للإثراء على حساب خرق قانون الطوارئ. كما تم حجز 41 قنينة كحول من مختلف الأنواع والأحجام، و30 قرصا من مخدر «الإكستازي»، وجرعات من الكوكايين، وقنينات نرجيلة وكميات من المعسل، بالإضافة إلى آلات موسيقية ومعدات للصوت.

أما بالنسبة إلى الرياضات، فقد وصلت، في دجنبر الماضي، معلومات إلى مصالح الدرك الملكي بتاسلطانت بضواحي مراكش، تفيد أن رياضا لا يمتثل إلى قانون الطوارئ وتدابير الحجر الصحي، بل يفتح أبوابه لزبناء خاصين، انطلاقا من منتصف الليل، ورغم أنه لا يتوفر على ترخيص بتقديم الخمور، فإن زبناءه يخرجون سكارى منه، ما دفع إلى وضع الرياض تحت المراقبة والتأكد من صحة الأخبار قبلر إجراء المداهمة بتنسيق تام مع النيابة العامة.

وحضرت عناصر كثيرة من الدرك الملكي لإنجاح المهمة، كما تم استقدام حافلة لنقل المشكوك في أمرهم، إذ بلغ عدد الموقوفين 21 شخصا من الجنسين، ضمنهم راقصة ومسير. وانتهت الأبحاث إلى أن الرياض شكل متنفسا آمنا لخارقي الطوارئ، إذ يحضرون السهرات ويتناولون المشروبات الروحية، كما يستمتعون بالموسيقى والرقص.

المصطفى صفر