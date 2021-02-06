رياضيون يغامرون مقابل عرس

تعرض رياضيون كثر أخيرا للانتقاد، بسبب قيامهم بخرق الحجر، بإقامة الأعراس والاحتفالات وخرق «البروتوكولات» العالمية للحجر، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان آخر رياضي تعرض للانتقاد، بل عوقب بالطرد من الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة، عثمان أبو زعيتر، الذي استبعد من منظمة “أو إف سي” للفنون القتالية المختلطة، قبل نزال كان سيجمعه أخيرا بالأمريكي مات فريفولا بأبوظبي.

وقال الأمريكي دانا وايت، رئيس منظمة «UFC» للفنون القتالية المختلطة، في تصريحات صحافية، إن عثمان أبو زعيتر “خرق بروتوكول الأمان المتعلق بالحد من تفشي فيروس كورونا، من خلال انتهاكه قواعد الصحة والسلامة”.

وأضاف المسؤول العالمي أن البطل المغربي، “خرج من العزلة المفروضة على الرياضيين في الفندق، وأدخل شخصا من الخارج غير مخول له الدخول، عبر إعطائه السوار الخاص به”، مشيرا إلى أن كل هذه التحركات رصدت من قبل نظام مراقبة صارم، يعتمد على كاميرات تصوير عالية الجودة.

وأوضح المسؤول أن تصرفات أبو زعيتر، “شكلت تهديدا لسلامة باقي المشاركين في الأمسية الرياضية، ولهذا السبب تم إلغاء نزال البطل المغربي من المنظمة”. وبهذا القرار حرم أبوزعيتر من خوض نزاله 14 في مسيرته، علما أنه انتصر في 13 نزالا سابقا.

ولم يكن أبو زعيتر الوحيد الذي تعرض لانتقادات بسبب خرقه ل”البروتوكول” الصحي، بل نالت انتقادات كثيرة من الدولي الكونغولي بين مالانغو، لاعب الرجاء الرياضي لكرة القدم، الذي فضل السفر لبلاده من أجل عقد قرانه.

وهاجمت بعض جماهير الفريق الأخضر إدارة النادي، بسبب السماح لمالانغو بالسفر لبلاده في ظل الظروف الصحية العالمية الخطيرة، بل إنه عقد قرانه وسط العائلة، إذ جابت الصور وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة.

ويأتي عرس مالانغو، بعد أسابيع من حفل زفاف آخر لزميله محسن متولي، الذي اختار عقد قرانه وسط العائلة، إذ نال تهاني المغاربة ومحبيه على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بعضا من متابعيه اعتبر الأمر “مغامرة”، بسبب تفشي فيروس كورونا، وحظر التجمعات من قبل السلطات.

وأجبرت الجامعة الملكية لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الماضي، كل الأندية على الدخول في حجر صحي بالفنادق، إلى غاية نهاية الموسم الكروي، غير أن العملية شابتها بعض الخروقات بسبب محدودية إمكانيات الأندية المالية، ناهيك عن الدعم غير الكافي المقدم من الجامعة، ما دفعها هذا الموسم إلى التخلي عن هذا الإجراء.

العقيد درغام