نشرة خاصة … رياح قوية وتساقطات ثلجية من الجمعة إلى السبت

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن رياحا قوية وتساقطات ثلجية يرتقب أن تهم يومي الجمعة والسبت عددا من مناطق المملكة .

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الرياح القوية يرتقب أن تهم عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبركان وبولمان، والرشيدية وفكيك وجرادة وميدلت وورزازات ووجدة أنجاد، وتاوريرت وتنغير، وذلك يوم الجمعة المقبل ابتداء من منتصف الليل إلى الساعة العاشرة ليلا، مشيرة إلى أن هذه الرياح ستكون مصحوبة بالغبار على مستوى الجهة الشرقية.

وأضافت المديرية أن تساقطات ثلجية من المتوقع أن تهم يومي الجمعة والسبت، أقاليم وعمالات الحوز وأزيلال وبني ملال وبولمان وشيشاوة وإفران وخنيفرة وميدلت وورزازات وصفرو وتارودانت وتازة وتنغير.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أمطارا معتدلة إلى قوية نسبيا وأحيانا رعدية من المنتظر أن تهم يوم الجمعة، محليا أقاليم الصويرة وأكادير وتارودانت.