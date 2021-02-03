بنعبد القادر يؤكد انخراط المغرب لتحقيق الحماية للطفل

أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم (الأربعاء) بالرباط، على انخراط المملكة لتقصي أنجع السبل لتحقيق الحماية للطفل في ظروف تحفظ كرامته.

وقال بنعبد القادر، في كلمة افتتاحية للقاء دراسي حول محاربة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال بما في ذلك الاستغلال الممارس عليهم داخل الفضاء الرقمي نظمته الوزارة بالتعاون مع مجلس أوروبا، على أن الاجتماع يعتبر بحق خير تجسيد ” لانخراط بلادنا إلى جانب المنتظم الدولي لتقصي أنجع السبل لتحقيق الحماية والرعاية للطفل في ظروف تحفظ كرامته وتراعي خصوصية تكوينه باعتباره النواة التي يحقق مجتمعنا من خلالها طموحاته وأهدافه في تنمية مستقبلية شاملة “.

وحسب بلاغ لوزارة العدل، فقد أكد المسؤول الحكومي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، أن هذا اللقاء يعد بمثابة تعبير متجدد عن الإرادة والعزم على تكثيف الجهود بين مختلف الشركاء من أجل النهوض بقضايا هذه الشريحة من المجتمع .

ولفت بنعبد القادر إلى أن هذا اللقاء يأتي في سياق إعداد أرضية حول مدونة لحقوق الطفل وفق منظور شمولي يعزز المقاربة الوقائية والحمائية لهذه الفئة الهشة من المجتمع باعتبارها الثروة اللامادية للبلاد، من خلال التطرق لأهم المواثيق الدولية والممارسات الجيدة وأيضا مسارات التكفل النوعية لكل وضعية يمكن أن يتواجد عليها الطفل بما يحقق مصلحته الفضلى.

(و م ع)