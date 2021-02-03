الرشيدية… بحث دولي يدرس هشاشة النظام المائي

نشرت مجلة “واتير” العلمية الدولية، أخيرا وللمرة الأولى، دراسة علمية تسلط الضوء وبالتفصيل على هشاشة التوازن المائي، وكذا نوعية وجودة المياه الجوفية المستعملة في الشرب والري الزراعي في منطقة الجنوب الشرقي المغربي التي تعاني بالفعل من إجهاد مائي كبير.

وحسب بلاغ لكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، فإن هذه الدراسة جاءت ثمرة للتعاون الدولي بين جامعة مولاي اسماعيل من خلال كلية العلوم والتقنيات بمدينة الرشيدية وجامعة بواتييه والمركز الوطني للبحوث العلمية بفرنسا، وذلك في إطار بحث تنجزه الأستاذة فاطمة عبد الفاضل، بمشاركة فريق علمي فرنسي.

وأكد المصدر ذاته أنه “لم ينجز سوى عدد قليل جدا من الدراسات العلمية الدقيقة حول التنبؤ بالموارد المائية في جنوب شرق المغرب، مع العلم أن معظم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية لهذه المنطقة ترتبط وتعتمد بشكل شبه كلي على المياه الجوفية”.

وذكرت الكلية أن المياه تعتبر من “أبرز قضايا وانشغالات معظم دول البحر الأبيض المتوسط، لاسيما بلدان الجنوب، وتعد هذه المادة الحيوية في قلب انشغالاتها على امتداد القرن الواحد والعشرين، حيث تشكل المياه الجوفية لهذه البلدان المورد الطبيعي المتاح والأكبر والأساسي القابل للاستخدام لتغطية حاجيات السكان”.

(و م ع)