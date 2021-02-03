البيضاء… التحقيق في استفادة شخص من اللقاح خارج الضوابط

أفاد بلاغ لولاية جهة الدار البيضاء – سطات أنه تم اليوم الأربعاء فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات استفادة شخص من عملية التلقيح ضد كوفيد 19، بمقر عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان، على الرغم من كونه خارج الفئات المستهدفة حاليا بحملة التلقيح الوطنية.

وحسب المعطيات الأولية، فقد تلقى الشخص المعني الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19، خلال عملية تلقيح أفراد السلطات العمومية المعنيين بالمرحلة الحالية من حملة التلقيح الوطنية، والمنظمة مؤخرا بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان.

هذا وسيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في تمكين الشخص المعني من اللقاح خارج الضوابط المعمول بها.

(و م ع)