انخفاض حركة النقل الجوي بمطار وجدة أنكاد ب 72 في المائة

سجلت حركة النقل الجوي بالمطار الدولي وجدة انكاد خلال سنة 2020 انخفاضا ب 72 في المائة مقارنة مع عام 2019.

وأفادت معطيات المكتب الوطني للمطارات بأن مطار وجدة انكاد استقبل بين يناير و دجنبر 2020 ما مجموعه 192 ألفا و 103 مسافر، مقابل 702 ألفا و 4 مسافرين خلال الفترة ذاتها من عام 2019، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 72.64 في المائة.

وتضع هذه النتيجة المطار في المرتبة الثامنة على المستوى الوطني وفي المرتبة الثانية بجهة الشرق، بعد مطار الناظور العروي، الذي جاء السابع وطنيا بعد بعبور 276 ألفا و 157 مسافرا.

وبخصوص إحصائيات شهر دجنبر فقط، أكد المصدر نفسه أن عدد المسافرين بلغ 24 ألفا و 555 مسافرا، مقابل 44 ألفا و 130 مسافرا خلال دجنبر من عام 2019، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 44.36 في المائة، وحصة في حدود 3.94 في المائة من مجموع حركة النقل الجوي.

وجاء الخط الجوي الرابط بين وجدة وباريس أورلي (فرنسا) في المرتبة الرابعة على الصعيد الوطني من حيث عدد الركاب (12 ألفا و 704 راكبا / 6.52 في المائة)، وراء خطوط الدار البيضاء – باريس أورلي (6.42 في المائة) و مراكش – باريس أورلي (3.73 في المائة) والدار البيضاء – باريس شارل دوكول (2.62 في المائة).