تراجع نشاط مطار أكادير المسيرة بنسبة 77.89 في المائة

بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار أكادير ـ المسيرة الدولي خلال دجنبر الماضي، ما مجموعه 36 ألف و14 مسافرا، مقابل 162 ألف و 855 مسافرا في الفترة نفسها من سنة 2019.

وأورد تقرير للمكتب الوطني للمطارات، أن نشاط مطار أكادير المسيرة خلال دجنبر الماضي سجل تراجعا بنسبة 89 ر77 في المائة، مقارنة مع دجنبر 2019، وذلك بفعل جائحة كورونا التي تضرر بسببها العديد من القطاعات على الصعيد العالمي ومن جملتها النقل الجوي.

وقد بلغت حصة مطار أكادير ـ المسيرة ما معدله 78 ر5 في المائة من مجموع المسافرين الذين تنقلوا عبر مختلف مطارات المملكة طيلة الشهر الأخير من السنة الماضية، والبالغ عددهم 622 ألف و934 مسافرا، مقابل 2 مليون و38 ألف و 856 مسافرا في دجنبر 2019.

وبخصوص حركة الطائرات المسجلة، فأشار المصدر نفسه إلى أن حصة مطار أكادير ـ المسيرة من هذه الحركة بلغت نسبة 10 ر6 في المائة، وذلك من مجموع 7224 حركة سجلت بمجموع مطارات المملكة في دجنبر 2020.