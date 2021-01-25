طنجة…المركب المينائي يكرس ريادته بالمتوسط

واصلت جل الأنشطة المينائية بطنجة المتوسط النمو خلال سنة 2020 ما مكن المركب المينائي من تكريس ريادته كأكبر ميناء لمعالجة الحاويات بالبحر الأبيض المتوسط.

وبلغ الحجم الإجمالي المعالج بالمركب المينائي طنجة المتوسط خلال السنة المنصرمة 81 مليون طن، أي بزيادة نسبتها 23 في المائة مقارنة مع سنة 2019، ويعادل هذا الحجم حوالي 47 في المائة من إجمالي الحمولة المعالجة بكافة موانئ المملكة المغربية.

بدوره، سجل رواج الحاويات نموا ملحوظا بنسبة 20 في المائة مقارنة مع 2019، إذ تمت معالجة 5 ملايين و 771 الفا و 221 حاوية من حجم عشرين قدما بالمركب المينائي طنجة المتوسط خلال سنة 2020 ، ويكرس هذا الرواج مكانة طنجة المتوسط باعتباره أكبر ميناء لمعالجة الحاويات في حوض البحر المتوسط.

أما بخصوص نقل البضائع السائبة السائلة (VRAC LIQUIDE)، فقد سجل هذا النشاط من جهته نموا بنسبة 26 في المائة مقارنة مع سنة 2019، وقد ناهز الرواج المعالج ما 7 ملايين و 968 ألف و 485 طنا من المحروقات.

ويعزى هذا النمو بالأساس إلى نشاط تزويد السفن العابرة لمضيق جبل طارق بالوقود (Bunkering) وهو الذي أدى إلى رواج يصل إلى 1,6 مليون طن.