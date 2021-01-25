أزيد من 755 ألف هكتار…ضمن برنامج الزراعات الخريفية بجهة الرباط

أفادت المديرية الجهوية للفلاحة الرباط – سلا – القنيطرة بأن إجمالي المساحة المحروثة بالجهة ضمن برنامج الزراعات الخريفية للموسم الفلاحي الحالي، بلغ 755 ألفا و300 هكتارا، أي بزيادة 5 بالمائة مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق.

وأكدت المديرية الجهوية، في بلاغ، أنه تم إنجاز 531 ألف هكتار من الحبوب الخريفية، ليتم بالتالي تجاوز البرنامج المسطر في 530 ألف هكتار؛ فضلا عن الرفع من برنامج إكثار البذور المختارة خصوصا بالمدارات المسقية، حيث تم إنجاز البرنامج بأكمله على مساحة 11 ألف و900 هكتار، بزيادة قدرها 50 بالمائة مقارنة مع الموسم الفارط، مما سيساهم في تأمين تزويد الفلاحين بالبذور المختارة خلال الموسم القادم.

كما تم، في إطار البرنامج، يبرز المصدر، إنجاز 22 ألفا و550 هكتارا من القطاني إلى حدود اليوم، أي 97 بالمائة من البرنامج المسطر؛ وإنجاز 15 ألف و800 هكتار من الشمندر السكري و1210 هكتار جديدة من قصب السكر، مما رفع المساحة المغروسة بقصب السكر إلى 9580 هكتار؛ وكذا إنجاز 100 ألف هكتار من الزراعات الكلئية بنسبة 90 بالمائة من البرنامج المسطر كافية لتلبية الحاجيات من الكلأ؛ فضلا عن إنجاز 2640 هكتار من زراعة الكولزا.