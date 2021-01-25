جهة الرباط … التساقطات المطرية تنعش الآمال بموسم فلاحي جيد

أكدت المديرية الجهوية للفلاحة الرباط – سلا – القنيطرة، أن التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها الجهة تبشر بتحقيق إنجازات جيدة برسم الموسم الفلاحي 2020 – 2021.

وأوضحت المديرية الجهوية، في بلاغ، أن التساقطات المطرية التي كانت مرتقبة من طرف الفلاحين، سجلت معدل 360 ملم على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة، إذ بلغ أقصى معدل 440 ملم بالشريط الساحلي وأدنى معدل 264 ملم بإقليم سيدي سليمان، مما سيساهم في تحسين نسبة ملء السدود، كما سيكون لها تأثير إيجابي على نمو الزراعات بالجهة.

فقد تحسن، وفق المصدر ذاته، احتياطي السدود ذو الاستعمال الفلاحي بشكل ملحوظ مقارنة مع بداية الموسم الفلاحي الحالي، إذ بلغ معدل نسبة ملء السدود 62 بالمائة، مضيفا أن النسب المهمة لمخزون السدود، والتي بلغت 64,5 بالمائة بسد ادريس الأول و66,5 بالمائة بسد الوحدة و29,7 بالمائة بسد القنصرة، ستمكن من تغطية الحاجيات المائية للزراعات المنجزة أو المبرمجة خلال ما تبقى من الموسم الفلاحي خصوصا المساحات المسقية التي تزودها هذه السدود.

وأشار البلاغ إلى أن جهة الرباط -سلا -القنيطرة، المعروفة بنشاطها الفلاحي المهم وتنوع منتوجاتها، ستستفيد من هذه التساقطات إذ سيكون لها تأثير إيجابي على القطاع الفلاحي بأكمله، سواء الإنتاج النباتي أو الإنتاج الحيواني، خاصة الحبوب الخريفية، والقطاني، والزراعات السكرية، والزراعات الكلئية، والخضروات الخريفية والمراعي.