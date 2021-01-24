أش واقع في طريق الجديدة بكازا ؟ “باراج” حابس سيارات لأكثر من ساعة وتوقف لحركة السير

ذكر شهود عيان أن “باراج” لرجال الأمن بمنطقة الوازيس بالبيضاء، على طريق الجديدة، يمنع السيارات القادمين من الاتجاهين، من المرور قبل الإدلاء بوثائق ومعلومات حول السائقين والمركبة، ما أغضب أصحاب السيارات، نظرا لبطء العملية.

وحسب الشهود أنفسهم، فإن “الباراج”، أوقف حركة السير لوقت طويل، ما أثار التساؤلات حول أسباب ذلك، وأثاؤ مخاوف بعض السائقين.

ولازالت بعض “الباراجات” بالبيضاء في مكانها منذ الحجر الصحي في مارس الماضي، غير أن حركة السير فيها باتت سلسلة، مقارنة بالأشهر السابقة، عكس “باراج” طريق الجديدة.