توقعات أحوال الطقس لليوم الإثنين

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية باستمرار الجو الغائم الذي سيعطي أمطارا أو زخات بمنطقة طنجة واللوكوس والريف.

كما ستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل وكتل ضبابية أو ضباب ورذاذ على السواحل والسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، مع سماء غائمة جزئيا بباقي المناطق الشمالية وقليلة السحب إلى صافية بالمناطق الوسطى للبلاد وبالجنوب.

وسيبقى الطقس باردا نسبيا بكل من المرتفعات والهضاب العليا الشرقية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة، شمالية إلى شرقية بالجنوب، وشرقية بالجنوب-الشرقي وشمالية إلى غربية بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 07 و 13 درجة بكل من السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسواحل والسهول الشمالية ومنطقة سوس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 13 و 18 درجة بمنطقة طنجة وبالسواحل الوسطى والجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و 13 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و 20 درجة بالساحل المتوسطي وبالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسواحل والسهول الشمالية وبمنطقة سوس وما بين 20 و 25 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية و شمال غرب الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 23 و29 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد .